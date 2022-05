“Un dibattito pubblico in piazza”: la proposta di Mollica Graziano a tutti i candidati sindaco di Ladispoli

Ladispoli – “In questa campagna elettorale come ben sapete ho l’onore e l’onere di rappresentare la coalizione che mi ha indicato come loro candidata a Sindaco, riconoscendo in me determinati valori. Proprio per questo motivo, dato il senso di responsabilità che provo nei loro confronti ho maturato una riflessione che credo e spero sia condivisa anche dagli altri candidati a Sindaco e dai loro rispettivi schieramenti”.

Così, in una nota, la candidata a sindaco della città di Ladispoli Amelia Mollica Graziano, che aggiunge: “Possibile mai che per avere un confronto pubblico tra noi quattro candidati ci si debba attenere alle disposizione che ci vengono impartite, senza possibilità di replica? Perché mai se siamo aspiranti alla poltrona di Sindaco per la Città di Ladispoli il confronto si deve fare a Civitavecchia oppure in aula consigliare a porte chiuse, o ancora presso location alternative con partecipazione ridotta, ad orari e condizioni decise unilateralmente?”

“Io sono candidata a Sindaco per la mia Città e chiedo pubblicamente che il confronto, come si è sempre fatto in democrazia, si tenga in Piazza Rossellini alla presenza di tutti i candidati a Sindaco e dei cittadini di Ladispoli che vorranno assistere – prosegue -. Coloro saranno gli unici giudici, presentandosi alle urne per votare, a decretare chi sarà il prossimo Sindaco e non è assolutamente corretto privarli del sacrosanto diritto di ascoltare le intenzioni degli aspiranti alla carica”.

“Chi ha governato la Città negli ultimi cinque anni ed è convinto, come ci propinano ormai da settimane, di averlo fatto in maniera ottimale, dovrebbe essere ben lieto di confrontarsi con i propri cittadini per rimarcare quanto di buono sia stato fatto, perché mai si dovrebbe cercare invece di evitare il confronto? La mia proposta, che spero sia accolta e condivisa anche dagli altri candidati è quella di programmare l’incontro per la giornata di domenica 5 giugno. Richiedo quindi la disponibilità a partecipare di Alessandro Grando, Alessio Pascucci, Silvia Marongiu, oltre ovviamente alla sottoscritta ed ai cittadini che devono avere il diritto di poter ascoltare temi e programmi per poter decidere in autonomia chi dovrà rappresentarli Io sono pronta, attendo adesioni”, conclude.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ladispoli

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Ladispoli, clicca su questo link