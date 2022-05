Ardea, il messaggio di Savarese ai cittadini: “La sorte mi riserva un triste momento”

Ardea – Questa mattina sui social il sindaco di Ardea Mario Savarese ha lanciato un messaggio che ha fatto preoccupare cittadini e politici, i quali hanno inviato subito decine di messaggi di sostegno al primo cittadino.

Dalle parole del Sindaco sembrerebbe infatti che non stia vivendo un buon momento e forse stavolta la politica non c’entra: “Cari concittadini di Villaggio Ardeatino, di Montagnano, e aree limitrofe; mi rivolgo a voi col cuore pieno della costernazione che mi procura questa ennesima ingiustizia che colpisce così duramente ancora una volta gli anni di sacrosanta lotta per il vostro diritto alla salute“, scrive Savarese.

“Non sarò al vostro fianco come avrei voluto essere in questo infaticabile impegno che ancora vi contraddistingue. Forse, testimone proprio di quanto sia importante la cura del nostro ambiente, la sorte mi riserva un triste momento. Vi abbraccio un ad uno. Non molliamo, mai”, conclude.

