Ardea, strappati i manifesti elettorali del candidato Mauro Porcelli

Ardea – Alle prime luci di oggi, 31 maggio 2022, i manifesti elettorali del candidato Porcelli, affissi sulle paline nel quartiere di Nuova Florida sono stati trovati strappati.

“Questa notte hanno strappato i miei manifesti – ha detto a ilfaroonline.it Mauro Porcelli di Lista Azzurri – regolarmente affissi sulle paline. Questo atto vile la dice lunga su chi orbita nella politica locale. Arroganza, chiacchiere, critica inutile e affissioni selvagge. Chi agisce nella correttezza e legalità disturba molto e non stentiamo a capire. Questo è il futuro che Ardea rischia di avere. È stata un’operazione mirata, indisturbata, segno che il territorio è completamente abbandonato a sé stesso”.

