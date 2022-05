Come smaltire correttamente i rifiuti

Cosa sono i rifiuti ? quali sono quelli non pericolosi? Cosa occorre fare per Smaltire i rifiuti dove bisogna smaltirli? a chi bisogna rivolgersi

Queste le domande più frequenti che ci vengono poste. Per chi conosce già tutte le risposte, e ha bisogno di usufruire dei servizi della cooperativa dedicati ai rifiuti speciali, lo invitiamo a proseguire nel suo intento Per tutti gli altri, ecco le risposte ai quesiti più gettonati cosa sono i rifiuti speciali I Rifiuti Speciali sono quei rifiuti provenienti da attività industriali, e si distinguono da quelli urbani prodotti, invece, tra le mura domestiche. Quindi non sono le caratteristiche fisiche o chimiche a renderli “speciali”, bensì la loro provenienza Rifiuti In base alle loro caratteristiche distinguiamo i Rifiuti da quelli non pericolosi. I primi sono composti da sostanze inquinanti, e hanno bisogno di essere trattati per renderli innocui Come si fa a sapere se è un rifiuto speciale è pericoloso o no? Basta guardare la scheda dei prodotti, le etichette, o consultare l’elenco dei codici CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti).

I RAEE sono rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche: stampanti, fotocopiatrici, computer di imprese private obsoleti o non funzionanti, ecc. Questi prodotti vanno trattati correttamente e destinati al recupero differenziato dei materiali di cui sono composti come il rame, il ferro, l’acciaio, l’alluminio, l’argento, l’oro, il piombo, il mercurio, ecc. Possono essere evitati gli sprechi di risorse per riutilizzarle per costruire nuove apparecchiature, e si favorisce, di conseguenza, lo Smaltire i rifiuti e la sostenibilità ambientale Nella sede abbiamo un piccolo laboratorio nel quale separiamo le varie componenti degli apparecchi elettronici, in modo da renderli disponibili per il recupero delle materie prime che li compongono. (Autorizzazione Stoccaggio – Stoccaggio rifiuti elettronici non pericolosi – RAEE) Quando toner e cartucce delle stampanti smettono di funzionare, non possono essere gettati nei bidoncini domestici, ma hanno bisogno di un trattamento particolare per essere recuperati e rigenerati.

A casa, quando si sostituisce la cartuccia, è necessario recarsi in un punto di raccolta. La cooperativa gestisce quello Per i possessori di Partita Iva e per le aziende, invece, le soluzioni sono diverse. Un servizio molto attento all’impatto ambientale è Eco-Box, un servizio di raccolta differenziata, trasporto, riutilizzo e recupero dei toner e delle cartucce esauste. Siamo tra i principali raccoglitori di toner e cartucce vuote della provincia Ritiriamo i contenitori Eco-Box, e li consegniamo alla rete Eco-Recuperi che li predispone e li avvia alla rigenerazione trasporto di rifiuti speciali pericolosi e non La cooperativa ha le autorizzazioni i, provvediamo al trasporto e al conferimento di numerose tipologie di rifiuti speciali: batterie, neon, trasformatori, pitture e vernici di scarto, ecc.

Offriamo, inoltre, servizi di facchinaggio, carico-scarico e preparazioni del materiale da trasportare Ritiriamo ed eseguiamo lo Smaltire i rifiuti o di provenienza industriale e li conferiamo presso il nostro impianto o presso altre strutture autorizzate per il recupero o lo smaltimento. La nostra cooperativa, infatti, è iscritta all’Albo nazionale gestori ambientali e possiede le autorizzazioni di legge per il trasporto e l’intermediazione di rifiuti, sia pericolosi che non pericolosi Anche in collaborazione con associazioni di volontariato e imprese private, ci occupiamo in particolare di RAEE e toner, per i quali abbiamo un impianto di stoccaggio dedicato presso la nostra sede.