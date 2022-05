E’ ufficiale: nasce il movimento politico dell’Avvocato Polacco

Avvocato penalista operante a Roma, l’avvocato è diventato un vero e proprio fenomeno social grazie alle sue iniziative e le sue dirette web in difesa dei cittadini, sull’onda dell’enorme successo e del grande appoggio da parte dei suoi oltre trecento mila followers , l’avvocato Polacco scende in campo a tutti gli effetti lanciando il suo movimento politico indirizzato all’unione delle varie associazioni che si sono distinte nella difesa dei diritti , per la creazione di una grande “Coalizione delle Libertà” . Ecco il lancio ufficiale del Movimento Politico dell’avvocato Edoardo Polacco a difesa dei cittadini e dei loro diritti: “Le Sentinelle della Costituzione-iostoconlavvocatopolacco”

“Scenderemo in campo con le nostre competenze e le nostre professionalità – ha dichiarato l’avvocato Polacco -. I cittadini hanno diritto al ripristino di democrazia e di libertà, negate dall’attuale governo attraverso un nugolo di leggi liberticide emanate sotto lo scudo emergenziale e nel mentre milioni di italiani vivono sotto la soglia della povertà in attesa della più grande crisi economica del Paese che precipiterà nell’autunno di quest’anno, crisi alimentare, crisi economica, crisi energetica, crisi sanitaria.

Dalla difesa dei cittadini in tutti i Tribunali italiani, dalla protesta che abbiamo svolto fino ad oggi in tutte le piazze d’Italia, avanti verso la proposta di un nuovo parlamento dove gli attori e cioè i parlamentari non saranno politici o giovanotti analfabeti ma gli eroi che in questi due anni hanno resistito ai ricatti governativi, i lavoratori, medici , infermieri, insegnanti ed i tanti altri che hanno continuato a sopravvivere nonostante siano stati spesi senza stipendio, madri che sono divenute fantastiche insegnanti dei loro figli sfilati ad una scuola pubblica che ha saputo dare loro esclusivamente un bavaglio o lezioni a distanza.

Tutti quanti i partiti presenti in parlamento hanno certificato il loro asservimento al potere della Nato, della Commissione Europea, dell’OMS , delle grandi Banche , delle multinazionali del farmaco, senza alcuna tutela per i cittadini italiani e per i loro diritti sanciti dalla nostra splendida Costituzione. Ci prefiggiamo oggi l’obiettivo, infatti, di ripristinare i diritti costituzionali che sono stati vilipesi e ricordiamo, a dimostrazione della follia di chi ci governa, che l’altro ieri in centinaia di migliaia erano assiepati in piazze e stadi senza la mascherina così come prevede, fortunatamente, l’attuale legge italiana, mentre questa mattina tutti gli alunni delle scuole italiane sono stati costretti a rimanere in classe per oltre sei ore con la mascherina sulla faccia. Segno di una follia normativa voluta dal nostro governo che nessuno ha eletto e dai politici che, ai sensi del nuovo dettato costituzionale, sono decaduti e non ci rappresentano più da oltre due anni.

Il 24 settembre 2022 avrà luogo a Roma il Primo congresso nazionale del Movimento politico: Le Sentinelle della Costituzione- iostoconlavvocatopolacco. Con il congresso nazionale il Movimento si indirizzerà a confluire nella più grande coalizione popolare mai creata in Italia, nata dalle piazze ove si sono riuniti i dieci milioni di italiani che hanno rifiutato il green pass imposto dalle leggi liberticide governative, insieme agli amici di 3V di Teodori , di Unione popolare di Montesano , di no paura day di Sensini , dell’on.Cunial e Barillari”.

(Il Faro online)

