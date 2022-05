“Educare all’Europa”, viaggio a Bruxelles per 40 ragazzi di Latina

Latina – Oggi, martedì 31 maggio, partiranno, insieme ai loro tutor e all’Assessore all’Ufficio Europa Adriana Calì, 40 tra le ragazze e i ragazzi che hanno partecipato al progetto del Comune di Latina “Educare all’Europa”, finanziato dal Consiglio regionale.

Il percorso formativo, iniziato il 30 marzo scorso e proseguito con vari incontri che si sono tenuti presso la Sala De Pasquale dedicati alle tematiche europee, termina con le visite al Parlamento Europeo, al Parlamentarium e alla città di Bruges. Il rientro a Latina è previsto per il 2 giugno.

Il tour regalerà ai ragazzi un’esperienza di conoscenza diretta della storia dell’integrazione europea, delle modalità di lavoro dell’istituzione e degli stessi Eurodeputati che affrontano le attuali sfide economiche, sociali e ambientali.

“Sono molto soddisfatta – dichiara l’Assessore Calì – perché il progetto inizialmente prevedeva la partecipazione al viaggio di soli 20 ragazzi. Successivamente, il numero è stato raddoppiato proprio grazie alla disponibilità manifestata alla nostra richiesta. Un ringraziamento particolare va quindi agli eurodeputati Adinolfi, Castaldo e Rondinelli che hanno accolto il nostro progetto e consentito di poter aumentare il numero di partecipanti alla visita a Bruxelles, contribuendo a donare ai ragazzi la gioia di un’esperienza che a causa della pandemia sembrava un po’ persa”.

