Emanuele Roddi (Libertas): “Al lavoro per dare a Fiumicino un vero ospedale”

Fiumicino – “Abbiamo inoltrato una richiesta al Comune per visionare l’area dove è situata la centrale Enel dismessa. È inoltre in agenda l’incontro con alcuni imprenditori sanitari per concretizzare il progetto di un nuovo ospedale a Fiumicino: per la prima volta esiste la reale possibilità che questa città riesca a sfruttare una struttura sanitaria per le esigenze quotidiane dei cittadini”.

E’ quanto si legge in una nota a firma di Emanuele Roddi, responsabile di Fiumicino del partito Libertas, che aggiunge: “L’impegno di Terzo Polo è costante nel cercare soluzioni ai problemi che da tempo recano disagio ai residenti di questa città. Naturalmente stiamo partendo dai nodi più spinosi che le tante amministrazioni, succedutesi negli anni, hanno mostrato di voler sciogliere solo in vista delle campagne elettorali, ma che poi hanno – sistematicamente, nei decenni – abbandonato”.

