Estate 2022, potenziati i collegamenti tra Roma e tutta la costa laziale

E’ stata presentata oggi, 31 maggio 2022, a Milano dall’Amministratore Delegato di Trenitalia, Luigi Corradi, la Trenitalia Summer Experience 2022, la nuova offerta estiva, con servizi e promozioni adeguate a una domanda di mobilità sostenibile e incentivanti un turismo di qualità, messa a punto dalle società del polo “Passeggeri” del Gruppo FS e al via domenica 12 giugno, in concomitanza proprio con l’attivazione dell’orario ferroviario estivo.

“Con l’avvio della Trenitalia Summer Experience 2022 – ha evidenziato Luigi Corradi, amministratore Delegato di Trenitalia – il nostro obiettivo è valorizzare e incentivare la scelta del treno anche coniugandolo in maniera efficace con altri mezzi di trasporto quando necessari a raggiungere le mete finali più amate dai nostri clienti. Un obiettivo che Trenitalia si pone anche nel suo ruolo di capo del Polo Passeggeri del Gruppo FS. Insomma, guardiamo all’esperienza di viaggio nella sua interezza per abbinare all’opzione virtuosa e sostenibile del treno altri plus quali la comodità, la convenienza, la capillarità e rispondere così a un aumento di domanda di mobilità estiva che trova una prima benaugurante conferma nelle prenotazioni già registrate per i prossimi mesi”.

Le novità

Tra le novità previste nel Lazio c’è l’attesissima attivazione del nuovo servizio ferroviario Roma-Vigna Clara con 18 collegamenti dal lunedì al venerdì e 16 il sabato.

Rinnovata anche l’offerta dei treni del mare con quasi 20mila posti in più rispetto all’offerta ordinaria sulle linee FL5, FL7 e FL8. In particolare sulla FL5 Roma – Civitavecchia/Pisa saranno 6 i treni straordinari messi a disposizione la domenica (per un totale di 6.300 posti totali in più rispetto all’offerta ordinaria) e 1 treno straordinario il sabato (1.050 posti totali in più) nella tratta Roma Civitavecchia.

Sulla FL7 Roma – Formia/Napoli saranno attivi 6 treni straordinari in più di domenica (+6.300 posti totali) e 2 treni straordinari in più di sabato (+2.000 posti totali) uno nella tratta Roma Formia e l’altro sulla Latina-Roma.

Sulla FL8 Roma – Nettuno 2 treni straordinari in più domenica (+2.800 posti totali) e 1 treno straordinario in più di sabato (+1.400 posti totali) nella tratta Roma Nettuno.

A queste novità si aggiunge il Civitavecchia express, il collegamento veloce tra il porto di Civitavecchia e il centro di Roma che fino al 1 novembre mette a disposizione più di 1.400 posti in più sulla linea FL5.

Altra novità dell’estate Trenitalia nel Lazio è il ritorno del servizio di mobilità integrata treno+bus verso il parco divertimenti di Valmontone MagicLand: saranno attivati fino a 4 collegamenti al giorno e chi acquisterà il biglietto del treno con quello di ingresso al parco avrà diritto a uno sconto di € 10.

Rimangono sempre attivi i tradizionali link che collegano le stazioni con i borghi e le ville del Lazio. Fino a 6 collegamenti al giorno con Ville di Tivoli Link per Villa d’Este e Villa Adriana, 6 collegamenti quotidiani con Montecassino Link per ammirare l’Abbazia, 6 collegamenti al giorno con Castel Gandolfo Link per girare in città e scoprire la residenza estiva del Papa e 10 collegamenti al giorno con Terme Link per rilassarsi alle Terme dei Papi a Viterbo.

Con il nuovo orario estivo, Trenitalia potenzia l’offerta delle Frecce fra Milano e Roma con 8 nuovi Frecciarossa giornalieri, arrivando a 86 Frecciarossa Milano-Roma al giorno. Ancora più velocità tra le due metropoli, con 2 nuovi collegamenti no-stop che portano a 6 i Frecciarossa al giorno in meno di tre ore. Novità dell’estate 2022, il ritorno del Frecciarossa nella stazione di Milano Porta Garibaldi, cuore commerciale della metropoli.

Sempre più frequenti e veloci anche i collegamenti tra Napoli e Milano, con sei nuovi Frecciarossa, con un’offerta complessiva di 67 treni al giorno. Aumenta la velocità anche dei collegamenti Napoli-Roma: poco più di un’ora da Napoli Centrale, solo 53 minuti dalla stazione di Napoli Afragola. Sono quattro i nuovi collegamenti diretti in Frecciarossa tra Roma e Torino e due tra Napoli e Torino, per un totale di 31 treni al giorno Torino-Roma e 24 Torino-Napoli.

Le proposte del Polo Passeggeri per l’estate 2022 arrivano fino al cuore dell’Europa. Infatti grazie agli Euronight si arriva in Austria e in Germania viaggiando comodamente di notte: 1 coppia di treni che collega Roma/Milano con Monaco di Baviera, passando per Salisburgo e viceversa, 1 coppia di treni che uniscono Roma/Milano a Vienna.

La nuova esperienza di Trenitalia passa anche per l’unione delle tre porte di accesso del Paese, stazioni ferroviarie, aeroporti e porti, grazie anche all’introduzione di Frecce tra l’aeroporto di Roma Fiumicino e Napoli e la sperimentazione di un servizio che permetterà di effettuare il check-in passeggeri e bagagli direttamente nella stazione ferroviaria di partenza.

Non solo servizi, ma anche sconti e promozioni, come la nuova offerta Promo Estate Frecce che permette di viaggiare su Frecciarossa e Frecciargento con sconti fino al 60% sul prezzo base. Chi il sabato prenota un viaggio di andata e ritorno nella stessa giornata ha diritto a un prezzo speciale con sconti del 70%. Sconto del 50%, invece, per i viaggi di andata e ritorno dal lunedì al venerdì nella stessa settimana. Ulteriori riduzioni fino al 50% sono previste con le offerte Me&You, Young (per i giovani fino a 30 anni) e Senior (per gli over 60). Per i viaggi di gruppo in famiglia o con gli amici con l’offerta Insieme sono disponibili sconti dal 35% al 50%. Acquistando l’opzione TiRimborso, i biglietti acquistati in tariffa Economy e Superconomy sono rimborsabili al 90% fino a due giorni prima della partenza.

Per i turisti stranieri è disponibile Trenitalia Pass, un’offerta a partire da € 129, in formato digitale e valida su Frecce e Intercity, che prevede inoltre ulteriori sconti per giovani e senior e consente ai bambini di viaggiare gratis. Il pass, disponibile in 3 tipologie (Easy, Comfort ed Executive), permette di scegliere se fare 3 o 4 viaggi in 7 giorni, 7 viaggi in 15 giorni o 10 viaggi in 30 giorni.

Riduzioni fino al 50% anche per viaggiare con la famiglia a bordo degli Intercity Notte con l’offerta Famiglia ICN. Con l’offerta Bimbi Gratis, i bambini e ragazzi fino a 15 anni non compiuti viaggiano gratis a bordo di Frecce e Intercity.

Sui treni regionali, dal 29 maggio al 26 settembre 2022, è possibile usufruire dell’offerta Junior con cui i bambini fino a 15 anni non compiuti viaggiano gratis tutti i giorni della settimana se accompagnati da un adulto over 25. Sempre nello stesso periodo è disponibile l’offerta Estate Insieme a 39 € per viaggiare ovunque e illimitatamente a bordo dei treni regionali dalle 12 di venerdì alle 12 del lunedì successivo per 4 weekend consecutivi.

Per chi, invece, desidera scoprire le meraviglie della Penisola a bordo dei treni regionali, è disponibile l’offerta Italia in Tour: viaggi illimitati per 3 giorni a 29 € (15 € per i bambini e ragazzi da 4 ai 12 anni) o per 5 giorni a 49 € (25 € per i bambini e ragazzi da 4 ai 12 anni).

Trenitalia sostiene anche quest’anno la campagna contro l’abbandono dei cani: fino al 15 settembre gli amici a quattro zampe viaggiano gratis a bordo di Frecce e Intercity tutti i giorni della settimana. A bordo dei treni Regionali il cane al guinzaglio da oggi viaggia senza più limiti di fascia oraria, con un biglietto, acquistabile anche sui canali digitali di Trenitalia, ridotto del 50% rispetto alla tariffa ordinaria. Gli animali di piccola taglia viaggiano gratis nel trasportino a bordo di tutti i treni di Trenitalia.

Dal 12 giugno parte anche il nuovo profilo Facebook per il Regionale di Trenitalia. Una pagina che racconterà le novità del trasporto regionale, con consigli di viaggio, approfondimenti e curiosità sulle più suggestive località del Bel Paese raggiungibili in treno e che offrirà, dalle 7 alle 21 tutti i giorni della settimana, servizio di assistenza ai passeggeri in tempo reale.

(Il Faro online)

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con le notizie dall’Italia e dal mondo, clicca su questo link.