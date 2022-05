Fiumicino, Caroccia: “Continua l’opera di ammodernamento e messa in sicurezza del territorio”

Fiumicino – “Da oggi, 31 maggio 2022, anche in corrispondenza dell’attraversamento pedonale in via Torre Clementina e in corrispondenza della passerella pedonale, abbiamo provveduto a mettere un punto luce a doppio braccio per dare maggior sicurezza alle centinaia di persone che frequentano il tratto di strada”. Lo dichiara in una nota stampa l’assessore ai Lavori Pubblici Angelo Caroccia.

“Un’opera – spiega l’Assessore – che si va ad aggiungere al verde realizzato dall’Assessorato ai Lavori Pubblici nelle scorse settimane, e che precede il progetto esecutivo per il completamento del restyling del tratto finale della storica via di Fiumicino”.

