Fiumicino: gli sgomberi della case Erp di via Berlinguer finiscono sul tavolo della Pisana

Fiumicino – “Nelle scorse ore, le famiglie raggiunte dal decreto di sgombero dal tribunale fallimentare, nonostante legittimi assegnatari degli alloggi sociali di via Berlinguer sui quali abbiamo riversato tutti i risparmi di una vita, abbiamo ricevuto la gradita visita del consigliere regionale Marco Cacciatore, già Presidente della Commissione Urbanistica Regionale e membro della Commissione speciale Regionale sui Piani di Zona”.

E’ quanto si legge in una nota diffusa da Emiliano Piccioni, portavoce del “Comitato via Berlinguer”, che aggiunge: “Il consigliere Cacciatore conosce molto bene le problematiche relative ai piani di zona e, oltre a portarci la sua solidarietà, con il suo staff abbiamo dapprima affrontato l’incombenza dell’ordine di sgombero favorito dalla mancata revoca da parte del Comune di Fiumicino dell’area pubblica concessa al costruttore fallito.

A seguire abbiamo parlato di alcuni interventi politico-amministrativi che ancora si potrebbero tentare nei confronti di un’amministrazione comunale sorda che nel 2020 ha addirittura depositato un ricorso al Tar (rigorosamente senza sospensiva, così da allungare dannosamente i tempi per noi cittadini) contro la delibera regionale di revoca del finanziamento pubblico al costruttore fallito in quanto macchiatosi di gravi inadempienze.

Cacciatore presenterà intanto un’interrogazione in Regione sul nostro caso che per noi, abituati al sistematico silenzio dei politici fiumicinesi, a cominciare proprio dalla Commissione Urbanistica locale, che finora non ha mai inserito all’ordine del giorno l’ingiustizia che stiamo subendo da anni, segna già un importante traguardo. Ringraziamo il consigliere Cacciatore per la disponibilità e la sensibilità dimostrataci”.

