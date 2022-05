I match di tennis che hanno fatto la storia

Inutile negarlo, il tennis da sempre è uno sport più unico che raro, dove l’antagonismo e la rivalità è pari, forse, solo ad un altro grande sport individuale, ossia il pugilato.

Chi ha avuto l’onore di vedere scendere in campo Andre Agassi, Boris Becker, Jimmy Connors, Bjorn Borg, Ivan Lendl, John McEnroe, Jimmy Connors e Pete Sampras sa benissimo di cosa stiamo parlando.

Sono stati forse i più appassionati e coinvolgenti match di tennis che hanno fatto la storia del tennis, nato nel 12° secolo nel nord della Francia e da dove è partito per essere conosciuto e seguito in tutto il mondo.

Oggi i big del tennis li conosciamo tutti Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic, sperando in tempi più che celeri di vedere il super azzurro Matteo Berrettini, numero 8 della classifica ATP, entrare nell’olimpo e riuscire in quella impresa dove Adriano Panatta e Nicola Pietrangeli hanno scolpito il primo tassello.

Ma torniamo a noi e ai match di tennis che hanno fatto la storia della seconda metà del Novecento del secolo passato.

I 6 grandi rivali nel tennis che hanno fatto la storia del secolo scorso

Jimmy Connors vs Bjorn Borg

Jimmy Connors e Bjorn Borg si sono affrontati 23 volte in un periodo di otto anni tra il 1973 e il 1981, con lo svedese che ha vinto la serie 15-8. Lo svedese ha vinto tutti e quattro gli incontri di Wimbledon tra i due grandi tennisti, compresi i cinque set della finale del 1977 e della semifinale del 1981.

Ivan Lendl vs John McEnroe

Ivan Lendl e John McEnroe si sono affrontati 36 volte in 12 anni, dal 1980 al 1992, con un vantaggio di 21-15 per il primo. Il mancino americano McEnroe ha prevalso in 10 dei 17 incontri del duo in tutte le finali, mentre Lendl ha vinto tre dei cinque Masters di fine anno. Il destro cecoslovacco ha inoltre trionfato in sette dei loro 10 incontri Major (3-0 agli Open di Francia, 3-2 agli US Open, 1-0 agli Australian Open, 0-1 a Wimbledon), comprese due delle tre finali.

Jimmy Connors vs John McEnroe

Jimmy Connors e John McEnroe hanno disputato 34 incontri in 14 anni, dal 1977 al 1991, con quest’ultimo che ha vinto la serie per 20-14.

Andre Agassi vs Pete Sampras

Andre Agassi e Pete Sampras si sono incontrati 34 volte nell’arco di 13 anni, dal 1989 al 2002, con un vantaggio di 20-14 per quest’ultimo. Sampras ha vinto sei dei nove scontri tra i due negli eventi del Grande Slam (4-0 agli US Open, 2-0 a Wimbledon, 0-1 agli Open di Francia, 0-2 agli Australian Open), compresi quattro dei cinque finali dei Major. L’americano più giovane ha inoltre trionfato in nove dei 16 incontri di finale complessivi e in quattro dei sei incontri di fine anno, mentre i due si sono divisi 5-5 a livello di Masters 1000.

Bjorn Borg vs John McEnroe

Il contrasto tra il freddo baseliner destro Bjorn Borg e il focoso servitore e volatore mancino John McEnroe ha dato vita a un’iconica rivalità tennistica. I due si sono affrontati in 14 partite nell’arco di tre anni, tra il 1978 e il 1981, e la serie si è conclusa con un punteggio di 7-7. McEnroe ha vinto cinque delle nove finali disputate dalla coppia, mentre Borg ha prevalso in entrambi gli scontri al Masters di fine anno. L’americano vinse anche tre dei loro quattro incontri nei tornei del Grande Slam (2-0 agli US Open, 1-1 a Wimbledon), tutti in finale.