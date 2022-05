Ostia, incendio sulla via Cristoforo Colombo

Ostia – Ancora fiamme in prossimità della pineta di Castel Fusano. Dopo gli incendi di domenica (leggi qui) e lunedì (leggi qui), che hanno minacciato il cuore della riserva, questa volta ad andare a fuoco sono state le sterpaglie all’interno di uno spartitraffico di via Cristoforo Colombo.

Sul posto è immediatamente intervenuta la squadra dei vigili del fuoco di Ostia che, nell’arco di 20 minuti, è riuscita a domare il piccolo incendio, scoppiato poco prima delle ore 16 nello spartitraffico della corsia che va verso Roma, all’altezza dell’incrocio con viale della Villa di Plinio.

Quello su via Cristoforo Colombo è soltanto uno degli oltre 40 roghi di sterpaglie spenti nella sola giornata di oggi dai vigili del fuoco di Roma, per i quali la stagione degli incendi è decisamente già iniziata.

Il Faro online (Foto © Guido Pascucci)

