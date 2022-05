Karate Man, il film con Stefano Maniscalco è al cinema

Roma – E’ uscito nelle sale dopo una lunga attesa e dopo che il Covid aveva fatto slittare l’esordio al cinema il film ‘Karate Man’.

Lo scorso 26 maggio all’Uci Cinema di Roma Est è stato presentato e messo in onda il film di fronte ad una nutrita platea di sportivi, appassionati di karate e amici dei protagonisti. Sul palco i due protagonisti Claudio Del Falco e Stefano Maniscalco che hanno ringraziato i presenti e hanno parlato del loro film. Del Falco commosso ha ringraziato i presenti in sala.

Per Stefano è l’assoluto esordio al cinema e il pluricampione mondiale ed europeo di karate ha realizzato un altro grande sogno: “Ringrazio Dio e la mia famiglia. Ringrazio il mio amico Del Falco, il mio maestro Claudio Culasso che c’è sempre stato nei momenti importanti della mia vita e il regista Claudio Fragasso che ha creduto in me”. Tantissimi applausi hanno accolto le emozionate parole di Maniscalco. Con lui sul palco, prima della ‘prima’ del film (che ora è nelle sale) tutti gli altri protagonisti e lo stesso regista: “Ho sempre sognato di fare l’attore e di percorrere le stesse tappe di Jean Claude Van Damme – ha proseguito l’ex Capitano della Nazionale Fijlkam visibilmente commosso – ringrazio gli attori del film grandissimi.. e le Fiamme Gialle”.

Maniscalco oggi coach di karate alle Fiamme Gialle è il primo karateka italiano ad essere protagonista di un lungometraggio cinematografico.

La sinossi del film (ucicinemas.it)

“La storia di un lottatore (Caudio Del Falco), campione di arti marziali, che sin dall’infanzia si dedica con passione al combattimento. La sua più grande battaglia, però è quella con il diabete mellito di primo grado. Quando perde il titolo durante i Campionati mondiali di karate, sconfitto dal pluripremiato campione mondiale (interpretato da Stefano Maniscalco), Claudio al termine dell’incontro si accascia a terra, in coma diabetico. Sarà Laura, fisioterapista e amore della sua vita, la prima a soccorrerlo e a salvarlo..”.

