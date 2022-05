Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. Al momento è ancora confinato alle basse latitudini mediterranee l’anticiclone africano, ma nel corso della settimana tornerà ad alzare la testa e giorno dopo giorno guadagnerà strada verso nord, inglobando anche l’Italia. Nella prima parte della settimana, tuttavia, lascerà le nostre regioni settentrionali esposte ad un blando flusso umido occidentale, in scorrimento lungo il suo bordo superiore, con qualche acquazzone destinato alle zone alpine, tratti della Val Padana e dell’Appennino settentrionale. Le temperature aumenteranno e il caldo si farà piuttosto intenso al Sud, meno al Centro e soprattutto al Nord, dove fino a metà settimana il clima si manterrà tutto sommato gradevole.

METEO MARTEDI’ 31 MAGGIO. Nuvolosità irregolare su Piemonte, Lombardia con qualche debole pioggia già al mattino, in giornata maggiori aperture in pianura e addensamenti più consistenti sulle zone alpine e appenniniche settentrionali con alcuni rovesci o temporali; locale coinvolgimento della Romagna, entro sera anche di tratti delle pianure pimontesi e lombarde. Condizioni più stabili e soleggiate al Centro-Sud, pur con sole offuscato da velature e stratificazioni alte, al pomeriggio però qualche rovescio o temporale in formazione sulle zone interne marchigiane, toscane e sull’Umbria, in locale sconfinamento entro sera alla costa adriatica. Temperature in aumento, massime entro i 26°C al Nord, fino a 34/35°C al Sud e localmente superiori in Sicilia.

MARTEDI’: alta pressione in progressivo rinforzo su Toscana, Umbria e Lazio. Cieli velati nel corso del giorno, temporanee stratificazioni localmente compatte. Temperature in aumento su valori simil-estivi, specie nelle pianure dell’entroterra; punte di 31-32°C. Moderato/forte Scirocco sulle coste laziali; attenuato altrove. Mare mosso.

Lunedì ci attende della circoscritta instabilità nelle ore pomeridiane tra appennino aretino e Umbria orientale; meglio altrove. Da martedì sino ai primi di giugno alta pressione africana predominante con valori estivi e punte molto elevate, sin verso i 35-37°C nelle pianure interne. Una nuova rottura temporalesca potrebbe poi giungere dopo il 6 giugno, tendenza comunque da confermare. (Fonte: 3B Meteo)

