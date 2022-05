Ostia, vandali incendiano la bancarella dei libri di piazzale Magellano

Ostia – Ancora una bancarella di libri data alle fiamme a Ostia. Dopo quella di via Cardinal Ginnasi, distrutta a febbraio scorso, nella notte fra il 29 e il 30 maggio è toccato al banchetto di piazzale Magellano, sul lungomare.

Il gesto di domenica notte, su cui indagano ora i carabinieri di Ostia, è opera di ignoti, e non è chiaro se gli autori siano gli stessi di quello di via Ginnasi.

Gestita per tanti anni da Pietro Petrarca, la bancarella del “Curvone”, che vendeva libri usati ad offerta libera, era poi passata in gestione ad Issam: per lui – racconta il famoso fotografo lidense Pino Rampolla – era l’unica fonte di sostentamento.

I cittadini di Ostia, però, non l’hanno lasciato solo e, come già accaduto per il rogo di via Cardinal Ginnasi, hanno deciso di organizzare una raccolta di libri per consentire ad Issam di rimettere in piedi il suo banchetto, divenuto un punto di riferimento per l’intero quartiere.

Chiunque volesse contribuire, spiega Rampolla, può farlo portando i volumi da donare proprio a piazzale Magellano: in questo modo, grazie alla solidarietà di tutti, la bancarella del “Curvone” potrà risorgere dalle proprie ceneri.

