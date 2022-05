Fiumicino – Promessa sui tempi mantenuta: si sono conclusi come da cronoprogramma, infatti, i lavori avviati da Anas lo scorso 6 settembre per il potenziamento dello svincolo di Aranova sulla strada statale 1 “Aurelia”. E nella mattinata di oggi è stata aperta al traffico la nuova rotatoria che gestirà i flussi della viabilità complanare, sia lato Aranova che lato Roma, entrambi a doppio senso di marcia, nonché la rampa di uscita della SS1 Aurelia. I lavori hanno avuto l’importo di 1,8 milioni di euro.

L’apertura al traffico è stata effettuata alla presenza del Sindaco di Fiumicino Montino, l’Assessore alle Infrastrutture della Regione Lazio, Alessandri, il Sindaco di Roma Capitale, Gualtieri, l’Assessore alle Infrastrutture di Roma Capitale, Segnalini, l’Assessore alla Mobilità del Comune di Roma Capitale, Patanè, il Presidente di Anas, Edoardo Valente e l’Amministratore Delegato di Anas, Aldo Isi .

Nello specifico, l’intervento sullo svincolo di Aranova migliora gli standard di sicurezza dell’attuale rampa di uscita al km 23,000 della SS1 “Aurelia” in direzione Civitavecchia, che presenta un’immissione sulla viabilità complanare a doppio senso di circolazione

Inoltre, sul lato nord è stato realizzato un quarto braccio per connettere la viabilità locale di futura realizzazione comunale. Gli interventi rientrano in quanto stabilito nella Convenzione per gli interventi ai km 23, 25 e 28 della SS1 Aurelia e al km 15 dell’Autostrada A91 nel Comune di Fiumicino sottoscritta tra Anas, Regione Lazio e Comune di Fiumicino il 26 aprile 2016.

“È una bellissima giornata per il Comune – dice il sindaco Montino -. Questo intervento è frutto di una condivisione tra istituzioni ed Anas e nasce da un protocollo d’intesa del 2016 che aveva individuato opere prioritarie per la sicurezza della grande viabilità. Questo svincolo interconnette il nostro territorio e la Città metropolitana e lo mette in sicurezza: l’innesto precedente era estremamente pericoloso e ci sono stati negli anni decine di incidenti, anche gravi. Anas, che ringrazio insieme alla Regione e alla Città metropolitana di Roma Capitale, ha realizzato un’opera importante con la collaborazione anche dei consorzi locali. Adesso ci sono altri importanti interventi viari da realizzare nel quadrante nord del nostro Comune”.

“Questa che abbiamo inaugurato – ha detto il vicesindaco Di Genesio Pagliuca – sarà la base per una nuova uscita e ingresso nella località di Aranova in sicurezza. Ma è già prevista la messa in sicurezza anche dell’ulteriore svincolo per Aranova che si trova poco più avanti sulla via Aurelia. Gli interventi dunque proseguono e stanno vedendo la luce grazie all’intenso lavoro fatto in questi anni”.

“È un’opera importantissima e strategica per il nord del territorio. Un’opera – ha spiegato l’assessore Caroccia – realizzata grazie alla caparbietà dell’Amministrazione che per anni ha lavorato su questo fronte insieme ad Anas, con la quale stiamo progettando altri interventi in fase di lancio”. “Io abito ad Aranova – il commento della Presidente Vona – e sono 32 anni che qui si aspettava quest’opera, che è molto bella anche a livello urbanistico. Purtroppo negli anni ci sono stati moltissimi incidenti, anche mortali. Adesso, finalmente, l’ingresso di Aranova è in sicurezza”

