Tennis, fantastica Martina Trevisan al Roland Garros: è in semifinale

Parigi – Se il tennis azzurro maschile piange il ritiro forzato di Sinner a causa di un infortunio al ginocchio, l’universo femminile della racchetta sorride e si congratula con Martina Trevisan. Quest’ultima fa 10 e lode di vittorie consecutive nel giro di una settimana, dopo la conquista del Torneo di Rabat, e vola in semifinale al Roland Garros.

E’ storica la qualifica di Martina. Fantastica in partita nella competizione francese nel circuito della Wta. Ha battuto la canadese Laylah Fernandez, col punteggio di 6-2, 6-7, 6-3 e ora attende l’altro quarto di finale per conoscere la sua avversaria(Coco Gauff e Sloane Stephens), nella gara per la finale sul rosso di Parigi: “Sono venuta con tanta energia e fiducia – dice l’azzurra a margine del match – ero molto emozionata ed ero la prima volta così avvicina alla semifinale”.

Poi ha aggiunto: “La vittoria a Rabat è stata importante, una settimana incredibile per il primo titolo della mia carriera. Stanca ma ho scaricato le emozioni sul campo”. La Schiavone ha vinto il Roland Garros nel 2010 e la Pennetta lo ha fatto nel 2015. Lei commenta: “Stanno giocando il doppio misto nel Torneo delle Leggende a Parigi, sono sempre modelli da ispirazione”.

(foto@Federtennis-Facebook)

