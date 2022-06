Animali nelle gabbie alle sagre di Fiumicino, Ferreri a Severini: “Doveva segnalarlo ai vigili”

FIumicino – “Ringrazio il consigliere Severini perché dà nuovamente modo di far comprendere ai cittadini quanto sia importante far rispettare un divieto voluto da questa Amministrazione comunale: quello di esposizione e vendita di animali presso i mercati”. Così il consigliere comunale di Demos, Maurizio Ferreri, replica alle dichiarazioni del capogruppo di Crescere Insieme (leggi qui), che aggiunge: “Nella sua polemica – aggiunge – si comprende bene che al consigliere Severini interessava parlare più di altro piuttosto che del divieto, altrimenti avrebbe segnalato l’irregolarità alla Polizia locale, presente sul posto. È necessario comprendere da dove nasca il divieto, il perché questa Amministrazione abbia dato seguito alle tante richieste pervenute negli anni dalle Associazioni Animaliste e dai volontari”.

“Mantenere animali per ore in piccole gabbie, spesso senz’acqua, ammucchiati ed esposti al sole o, peggio, tenuti nascosti all’interno di furgoni fermi al sole tutto il giorno, per noi è maltrattamento. Cosi come mantenere un cane tutto il giorno al sole senza riparo e senza acqua. Non è vietato vendere animali sul territorio, ma l’esposizione di animali in negozi con vetrine al sole è vietata. Non si tratta di essere animalisti – prosegue -, gli animali non devono essere maltrattati e i cittadini devono essere i primi ad essere attenti e segnalare queste cose. Ricordiamoci che coloro che maltrattano animali non hanno scrupoli neanche a maltrattare esseri umani. Riguardo all’episodio specifico segnalato (solo sui social) dal consigliere Severini ,gli ricordo che era stato già segnalato alla Polizia Locale presente sul posto, che di fatto ha eseguito tutte le azioni di propria competenza”.

