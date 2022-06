Arredi di design su misura: la soluzione chiavi in mano di Furnish Art

Al giorno d’oggi e-commerce e marketplace sono diventati il punto di riferimento per i professionisti che operano nel settore dell’interior design e dell’arredamento in generale. Nel mondo del web è infatti possibile trovare una più ampia scelta di prodotti e di pezzi unici, da proporre ai clienti per assecondare al meglio le loro esigenze in fatto di stile e funzionalità. Non tutti i portali online però offrono un servizio all’altezza di quello offerto invece da Furnish Art, che non a caso è il più consigliato quando si tratta di marketplace arredamento.

Ad oggi, Furnish Art è il punto di riferimento di moltissimi professionisti proprio perché non si limita a proporre arredamento di lusso, ma va oltre offrendo una gamma di servizi in grado di accontentare qualsiasi cliente. Vediamo allora nel dettaglio cosa contraddistingue questo marketplace e perché attualmente rimane il più consigliato dagli stessi interior designer.

Furnish Art: arredamento di lusso made in Italy

Furnish Art piace così tanto agli stessi professionisti del settore perché vanta un catalogo decisamente ricco di soluzioni e di pezzi d’arredo che possiamo definire unici nel loro genere. Non parliamo infatti di un classico negozio d’arredamento all’interno del quale è possibile trovare prodotti di media qualità. Furnish Art si rivolge a coloro che hanno un occhio particolarmente attento alla fattura dei complementi e dei mobili, al loro stile inconfondibile, all’esclusività che contraddistingue l’artigianato made in Italy.

Su questo marketplace in sostanza non si trovano i soliti arredi, ma pezzi unici, frutto del genio artistico di designer ed artigiani di altissimo livello.

Furnish Art: progetti su misura completamente personalizzati

Come abbiamo accennato, a rendere Furnish Art un punto di riferimento per gli stessi interior designer non è solo il ricco catalogo di arredi di lusso ma anche la gamma di servizi offerta dal portale. Questo marketplace infatti offre anche un servizio di realizzazione di progetti d’arredamento su misura, completamente personalizzati in base alle specifiche esigenze dei clienti. Ogni pezzo presente all’interno del catalogo può essere modificato nei materiali, nelle dimensioni e nelle finiture grazie alla collaborazione con gli artigiani produttori. Ognuno dunque riesce a trovare, all’interno di questo marketplace d’arredamento, la soluzione perfetta per rendere la casa, l’hotel, il negozio e via dicendo un ambiente esclusivo, ricercato ed unico.

Questa è una vera e propria chicca, che solo i marketplace di alto livello come Furnish Art possono vantare. È dunque comprensibile che questo sia uno dei punti di riferimento non solo dei privati ma anche degli interior designer, che sanno di poter trovare soluzioni d’arredo su misura per i propri clienti.

Furnish Art: il marketplace d’arredamento che segue il cliente dall’inizio alla fine

Proprio grazie alla collaborazione tra artigiani ed interior designer, Furnish Art non è un semplice marketplace di arredamento di lusso ma un servizio completo che consente di ottenere progetti su misura e chiavi in mano. Basta infatti contattare il customer care dell’azienda per essere seguiti dall’inizio alla fine e riuscire a trovare insieme agli esperti di Furnish Art la soluzione perfetta per ogni ambiente.