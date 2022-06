Fiumicino, pubblicate le graduatorie definitive degli asili nido comunali

Fiumicino – “Sono state pubblicate le graduatorie definitive degli asili nido comunali, visionabili dall’home page del sito istituzionale del Comune, www.comune.fiumicino.rm.it, nella sezione Avvisi dagli uffici”. Lo annuncia in una nota stampa, l’assessore alla Scuola Paolo Calicchio.

“Si informano i genitori o tutori dei bambini ammessi in graduatoria – aggiunge l’Assessore – che occorre procedere alla conferma mediante accesso alla sezione “Servizi Telematici – Iscrizione on line Asilo Nido” utilizzando le credenziali di Spid o Cie, entro e non oltre il 9 giugno. Una volta effettuato l’accesso all’area dedicata, come già fatto per la domanda di iscrizione, “Asili nido – servizi scolastici”, sarà possibile selezionare il tasto “Conferma iscrizioni asili nido” e procedere alla compilazione del form preimpostato. La mancata conferma, entro i termini previsti, comporterà l’esclusione dalla graduatoria. Ai fini della vigente normativa sulla Privacy, l’identificazione dei bambini nelle graduatorie delle diverse strutture educative e reparti, è effettuata tramite il numero di protocollo di iscrizione, assegnato al momento dell’invio della domande on-line”.

“Ricordo ai genitori o tutori – conclude Calicchio – di prestare massima attenzione a quanto previsto dalla procedura di conferma necessaria per l’iscrizione definitiva al nido per il prossimo anno educativo 2022/2023”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Fiumicino, clicca su questo link