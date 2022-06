Fiumicino – Gli studenti dell’istituto Alberghiero Paolo Baffi di Isola Sacra in visita al birrificio agricolo Podere 676”. “Dopo un corso teorico di birrificazione e di conoscenza del mondo brassicolo organizzato dall’Istituto di appartenenza, circa 20 alunni sono passati dai banchi di scuola alla sede del birrificio per ‘toccare con mano’ quanto imparato”, spiega l’assessore alle Attività Produttive del Comune di Fiumicino, Erica Antonelli.

“Gli alunni, accompagnati dai loro insegnanti, hanno infatti visitato le piantagioni di orzo da birra e di luppolo della varietà ‘cascade’; a seguire il mastro birraio gli ha illustrato il processo produttivo all’interno del laboratorio in cui avvengono le diverse fasi di lavorazione del prodotto. Una mattinata dedicata alla conoscenza del territorio e delle sue eccellenze; un’occasione che i ragazzi hanno accolto con entusiasmo e interesse”, ha aggiunto l’assessore, sottolineando come “fondamentale sia la collaborazione tra Comune, istituzioni scolastiche e mondo imprenditoriale per creare le giuste sinergie e nuove opportunità formative per i nostri giovani”.

“A tale proposito – aggiunge – voglio ringraziare Podere 676 che ha aperto le sue porte e messo a disposizione le sue competenze per offrire ai ragazzi un approfondimento sui temi affrontati in classe; un plauso anche al corpo docente dell’Istituto Baffi per dare sempre nuovi input formativi ai propri alunni”. Presenti alla visita presso il birrificio anche il Presidente della Commissione Attività Produttive, Fabio Zorzi, e il presidente del Biodistretto, di cui il birrificio è socio, Massimiliano Mattiuzzo.

