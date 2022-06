Il Papa: “La politica pensa ai limiti della vita umana ma non alla dignità dei vecchi”

Città del Vaticano – Mentre il Parlamento italiano “chiude” e rimanda le discussioni sulle leggi come ddl Zan e fine vita a dopo le amministrative, Papa Francesco, da piazza San Pietro, lancia un monito a tutte le Istituzioni – italiane ed estere – incitando a una riflessione più profonda sui “limiti” che la società politica vuole imporre alla vita umana.

Continuando il ciclo di catechesi dedicate alla vecchiaia, nel corso dell’Udienza Generale del mercoledì, il Pontefice riflette sulla fragilità degli anziani: l’uomo, negli anni della vecchiaia, viene abbandonato, ingannato. Alle volte assistiamo a veri e propri atti di “prevaricazione e di prepotenza”. Una “forma di viltà”, sottolinea Bergoglio, “nella quale ci stiamo specializzando in questa nostra società. Non manca, infatti, chi approfitta dell’età dell’anziano, per imbrogliarlo, per intimidirlo in mille modi. Spesso leggiamo sui giornali o ascoltiamo notizie di anziani che vengono raggirati senza scrupolo per impadronirsi dei loro risparmi; o che sono lasciati privi di protezione e abbandonati senza cure; oppure offesi da forme di disprezzo e intimiditi perché rinuncino ai loro diritti. Anche nelle famiglie accadono tali crudeltà”.

L’intera società, il monito del Santo Padre, “deve affrettarsi a prendersi cura dei suoi vecchi, sempre più numerosi, e

spesso anche più abbandonati. Quando sentiamo di anziani che sono espropriati della loro autonomia, della loro sicurezza, persino della loro abitazione, comprendiamo che l’ambivalenza della società di oggi nei confronti dell’età anziana non è un problema di emergenze occasionali, ma un tratto di quella cultura dello scarto che avvelena il mondo in cui viviamo”.

Le conseguenze, avverte il Papa, “sono fatali. La vecchiaia non solo perde la sua dignità, ma si dubita persino che meriti di continuare. Così, siamo tutti tentati di nascondere la nostra vulnerabilità, di nascondere la nostra malattia, la nostra età, la nostra vecchiaia, perché temiamo che siano l’anticamera della nostra perdita di dignità”. Francesco invita quindi a riflettere: “E’ umano indurre questo sentimento? Come mai la civiltà moderna, così progredita ed efficiente, è così a disagio nei confronti della malattia e della vecchiaia? E come mai la politica, che si mostra tanto impegnata nel definire i limiti di una sopravvivenza dignitosa, nello stesso tempo è insensibile alla dignità di una affettuosa convivenza con i vecchi e i malati?”.

“La vergogna – fa notare il Papa – dovrebbe cadere su coloro che approfittano della debolezza della malattia e della vecchiaia. Gli anziani, a motivo della loro debolezza, possono insegnare a chi vive altre età della vita che tutti abbiamo bisogno di abbandonarci al Signore, di invocare il suo aiuto. In questo senso, tutti dobbiamo imparare dalla

vecchiaia: sì, c’è un dono nell’essere vecchi inteso come abbandonarsi alle cure degli altri, a partire da Dio stesso”.

Per il Pontefice esiste un “magistero della fragilità”, “che la vecchiaia è in grado di rammentare in modo credibile per l’intero arco della vita umana. Questo magistero apre un orizzonte decisivo per la riforma della nostra stessa civiltà”.

“Una riforma ormai indispensabile a beneficio della convivenza di tutti. L’emarginazione – concettuale e pratica – della vecchiaia corrompe tutte le stagioni della vita, non solo quella dell’anzianità. Il Signore conceda agli anziani che fanno parte della Chiesa la generosità di questa invocazione e di questa provocazione. Per il bene di tutti”, conclude il Papa.

