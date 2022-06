Ladispoli Bandiera Blu: la replica di Europa Verde alla coalizione Marongiu

Ladispoli – In merito all’articolo pubblicato sul quotidiano “Ladispoli Bandiera Blu, Coalizione Marongiu sindaca: “Pascucci porta avanti nostre idee, grazie“, ci sentiamo in dovere di rispondere:

Cari componenti della coalizione Marongiu Sindaca, pensare che la Bandiera Blu a Ladispoli sia una propria proposta esclusiva su cui si pretende di avere il copyright (e magari, vista la vostra fantasiosa pretesa iperbolica, magari anche qualche royalty dalle circa 4.500 spiagge riconosciute bandiera blu nel mondo) è per così dire un po’ presuntuoso, per non dire megalomane.

La bandiera Blu per la propria città è il sogno di tutti gli ambientalisti di tutte le città di mare del mondo, fin dalla sua istituzione avvenuta nel 1987 Anno europeo dell’Ambiente, e quindi anche dagli ambientalisti di Ladispoli.

Noi di Europa Verde abbiamo semplicemente spiegato ai cittadini in maniera chiara cosa occorra fare per ottenerla: non è un’impresa impossibile, ci sono semplicemente rigorosi requisiti da rispettare. Riteniamo che la spiaggia del Castello Odescalchi, nel tratto di costa tra Palo Laziale e Marina di San Nicola, già rispetti parte dei requisiti richiesti dalla “FEE Foundation for Environmental Education” che gestisce il programma Bandiera Blu; per rispettare anche gli altri requisiti richiesti (gestione, funzionamento della spiaggia e dei relativi servizi; attività di educazione ambientale dirette ai bagnanti; monitoraggio puntuale della qualità delle acque di balneazione), occorrerà intraprendere un percorso virtuoso coinvolgendo le strutture ricettive e gli operatori balneari, le associazioni ambientaliste, l’amministrazione Comunale, la Capitaneria di Porto e l’ARPA Lazio.

Ci risulta incredibile, cari componenti della coalizione Marongiu Sindaca, che nonostante le ripetizioni in tale materia, avute nel convegno sul turismo di giovedì 19 maggio c.a. organizzato proprio dalla vostra coalizione, ancora non comprendiate quali siano i requisiti richiesti. Eppure la vs pregiata iniziativa oltre alla passerella di illustri politici ha anche visto la partecipazione di un esperto e competente tecnico toscano.

Se lo aveste ascoltato, avreste imparato che Bandiera Blu non è solo un bello slogan, ma un serio e partecipato indicatore di performance ambientale assegnato alle località turistiche balneari che rispettano i criteri relativi alla gestione sostenibile del territorio. Se aveste recepito e compreso quanto spiegato, avreste dovuto capire da soli che la spiaggia di Campo di Mare, per la presenza fisica nel raggio di un miglio marino dei 2 principali depuratori del nostro comprensorio (quello di Ladispoli di via Roma di 120.000 abitanti equivalenti e quello di Cerenova di oltre 70.00 abitanti equivalenti) non ha le caratteristiche per ambire a tale riconoscimento, anche se la qualità delle sue acque rispetta il criterio di qualità ambientale, visto il giudizio ECCELLENTE ottenuto come aree di balneazione nella Classificazione annuale sullo stato di qualità di Arpa Lazio https://sira.arpalazio.it/web/guest/giudizi#/.

Ma comunque vi ringrazio per aver attenzionato la spiaggia di Campo di Mare: conoscendo la tenacia della futura Sindaca di Cerveteri Elena Gubetti, e anche la professionalità della coalizione che la sostiene, con le mie piccole competenze in tale materia, sono certo che anche qui sia fattibile quello che oggi sembra impossibile. Per esempio, attraverso la realizzazione di un progetto partecipato che coinvolga ACEA ATO 2, FEE, Comune e associazioni ambientaliste per la rinaturalizzazione del fosso Zambra nell’ambito del programma life 21-27, allora SÌ che ci sarebbero le condizioni per realizzare anche a Cerveteri il sogno degli ambientalisti di tutte le città di mare del mondo.

