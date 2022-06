Latina. Massacra di botte la fidanzata, la sequestra e tenta di soffocarla

Latina – Nella giornata odierna gli agenti della Squadra Volante hanno dato esecuzione ad un provvedimento di Fermo di indiziato di delitto emesso dal Procuratore Aggiunto della Procura di Latina, nei confronti di un uomo 21enne di nazionalità straniera.

Il giovane, lo scorso 19 maggio, nel corso di una violenta lite con una donna a cui era legato da un rapporto sentimentale, si era reso responsabile della commissione dei reati di sequestro di persona, lesioni personali e tentato omicidio.

In particolare l’uomo, minacciava la donna di far uso di un taglierino, chiudendola in casa contro la sua volontà tra il 19 ed il 20 maggio, percuotendola violentemente, tanto da provocarle gravi lesioni.

Inoltre, accecato da uno stato d’ira irrefrenabile, tentava di soffocare la malcapitata a mani nude minacciando l’avrebbe ammazzata.

La ragazza, una volta libera, ricorreva alle cure mediche dei sanitari, i quali, riscontrate le gravità delle lesioni, le giudicavano guaribile in giorni 30.

Peraltro, il giovane anche dopo che la donna era stata dimessa dall’ospedale, ha continuato ad importunarla e contattarla telefonicamente in maniera insistente, causandole un intenso stato d’ansia.

L’Autorità giudiziaria, concordando con la tesi investigativa dei poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, ha disposto la custodia cautelare in carcere, misura ritenuta idonea a contenere gli istinti violenti ed i comportamenti incontrollabili e sproporzionati commessi dall’indagato.

Al termine delle formalità di rito, l’arrestato e stato tradotto presso la Casa Circondariale di Latina.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

