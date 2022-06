Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. Sta gradualmente tornando ad alzare la testa l’anticiclone africano, inglobando anche l’Italia a partire dalle nostre regioni meridionali. Fino a metà settimana, tuttavia, lascerà le nostre regioni settentrionali esposte ad un blando flusso umido occidentale in scorrimento lungo il suo bordo superiore, responsabile di qualche acquazzone destinato soprattutto alle zone alpine, ma a tratti anche a Val Padana e Appennino settentrionale. Le temperature aumenteranno e il caldo si farà sempre più intenso al Centro e soprattutto al Sud e sulle isole, mentre al Nord il clima si manterrà ancora gradevole.

METEO MERCOLEDI’ 01 GIUGNO. Tempo stabile e in gran parte soleggiato sull’Italia, pur con una certa variabilità che in giornata si svilupperà al Nord lungo le zone alpine e prealpine. Qui sarà ancora possibile nel pomeriggio qualche rovescio o locale temporale, in graduale esaurimento in serata. Temperature in ulteriore aumento, ancora entro i 30°C circa al Centro-Nord, fino a 35/36°C al Sud, superiori in Sicilia. In particolare, al Nord: Giornata in prevalenza stabile e soleggiata salvo isolata nuvolosità cumuliforme diurna sui rilievi alpini e prealpini con qualche temporale. Temperature in aumento, massime comprese tra 28 e 30. Al Centro: Anticiclone in rinforzo garanzia di una giornata stabile e generalmente soleggiata su tutte le regioni. Temperature in stabili, massime tra 27 e 31. Al Sud: L’alta pressione nord africana garantisce condizioni di stabilità e bel tempo su tutti i settori. Temperature stabili con massime comprese tra 28 e 32.

Evoluzione meteo Lazio

MERCOLEDI’: l’anticiclone africano si impossessa dello Stivale con valori massimi da estate piena e èunte di 33-35°C nelle vallate interne di Toscana, Umbria e Lazio. Qualche foschia nelle pianure interne al mattino, mentre delle nubi basse marittime potrebbero sporcare un po’ i cieli sotto costa tra notte e metà mattino. Venti a regime di bezza. Mare poco mosso.

Commento del previsore Lazio

Lunedì ci attende della circoscritta instabilità nelle ore pomeridiane tra appennino aretino e Umbria orientale; meglio altrove. Da martedì sino ai primi di giugno alta pressione africana predominante con valori estivi e punte molto elevate, sin verso i 35-37°C nelle pianure interne. Una nuova rottura temporalesca potrebbe poi giungere dopo il 6 giugno, tendenza comunque da confermare. (Fonte: 3B Meteo)

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con le notizie dall’Italia e dal mondo, clicca su questo link.