Pomezia, un nuovo canile in via Vaccareccia: il progetto diventa realtà

Pomezia – Verso l’apertura il nuovo Parco Canile di via Vaccareccia.

E’ stato pubblicato sul sito del Comune di Pomezia l’avviso pubblico per la selezione di un medico veterinario per l’incarico di Direzione del canile sanitario comunale della città. Ruolo propedeutico e indispensabile per l’avvio dell’attività del Parco, dopo i lavori di riqualificazione dell’ex area militare di via Vaccareccia, l’acquisto di nuovi arredi e strumentazioni medico-sanitarie.

Oltre 15mila metri quadri con un edificio adibito all’accoglienza con ufficio adozioni, un ambulatorio veterinario, un gattile, l’area di sgambamento e un’infermeria. Privilegiato è il benessere degli animali, in un parco canile all’avanguardia, una vera e propria casa rifugio per cani e gatti.

