Roland Garros, Nadal vince su Djokovic e fa 110 in carriera

Rafael Nadal vive una notte indimenticabile al Roland Garros di Parigi, nonostante i suoi problemi con il piede sinistro (leggi qui). I grandi si affrontano ai quarti di finale e se la storia dell’Atp dice che sino ad ora era stato Novak Djokovic a sorridere e ad avere la meglio 30 volte su 29, Rafa raggiunge il serbo e fa 30 lode con 110 in carriera. una favola che sembra uscita dai banchi universitari per Nadal grazie ai numeri e alle statistiche, ma la realtà è che lo spagnolo adesso guarda con gioia alla prossima semifinale del torneo francese.

Nadal e Djokovic si sono affrontati 59 volte dal 2006 e per 9 si sono incontrati in finale di Slam, in cui è proprio lo spagnolo ad avere il vantaggio di vittorie dalla sua parte (5 a 4). 6-2, 4-6, 6-2, 7-6 è questo il risultato finale dei quarti degli Dei del tennis. Lo spagnolo punta alla storia.

