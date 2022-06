Roma – In data 1 giugno alle ore 9 circa la Sala operativa ha inviato la squadra dei Vigili del fuoco di via Genova, la 1/A, con al seguito un’autobotte ed il carro degli autoprotettori, in via dei Condotti/angolo largo C. Coldoni, per incendio in un’attività commerciale, la Max & Co..

Nessuna persona è rimasta coinvolta, il pronto intervento dei soccorritori ha evitato il propagarsi delle fiamme che hanno coinvolto i soli locali del pian terreno (superficie totale dell’attività di circa 700 mq sviluppata su tre livelli).

Foto 2 di 2



In corso le verifiche per determinare la causa dell’accaduto. L’attività commerciale rimarrà chiusa fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Anche le forze dell’ordine sono intervenute sul posto.

