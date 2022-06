Sabaudia al voto, Lucci: “Se eletto ecco cosa farò nell’immediatezza dell’insediamento a Sindaco”

Sabaudia – “Come spesso abbiamo sottolineato il nostro programma di coalizione nasce con la finalità di dare risposte concrete ed in efficienza alle varie problematiche e criticità che la città di Sabaudia e i suoi abitanti stanno pagando e che si sono ulteriormente aggravate nel corso della scorsa Amministrazione. La stagione estiva è alle porte e quindi nei primissimi giorni di insediamento sentiamo urgente la necessità di procedere con quelle azioni amministrative di gestione che si concentrino verso quella direzione per offrire una Sabaudia più accogliente e funzionale. Sabaudia si sta presentando alle porte della stagione estiva assolutamente impreparata, siamo in ritardo sulla tabella di marcia e questo ci impone solo una cosa da fare: agire celermente”.

Così, in una nota, il candidato a sindaco di Sabaudia, Maurizio Lucci, annuncia le prime iniziative che ha intenzione di intraprendere nell’immediato in caso di elezione: “I nostri primissimi giorni di governo si sintetizzano in quattro punti e in una parola: ripartenza. Metteremo in campo una sorta di task force che intervenga per ridare alla città un aspetto dignitoso e accogliente, su tutto la pulizia e il decoro del verde pubblico che versa in condizioni pessime tanto che Sabaudia non è più all’altezza della definizione di Città Giardino attribuitale nelle mie precedenti Amministrazioni. Gli uffici devono tornare ad essere pienamente funzionanti anche per garantire quel servizio all’utenza che è obbligo amministrativo. Perdura in questo momento uno stato di agitazione sindacale e tra i miei impegni è arrivare quanto prima a una soluzione condivisa che possa garantire il normale svolgimento delle attività che nella stagione estiva aumentano di intensità e volume”.

“Verrà data immediata attivazione alla procedura dei parcheggi temporanei. Soluzione studiata e adottata dalla mia stessa Amministrazione fin dal 2007, che in passato è sempre partita in tempo utile a differenza di questi ultimi anni. I parcheggi di scambio rispondono a due esigenze ben precise e di pari importanza: offrire un servizio ai fruitori del litorale e al contempo alleggerire , anche per garantire un maggior controllo e sicurezza, il transito e la presenza di veicoli sul lungomare”.

“La stagione estiva impone anche la stesura di un programma eventi e appuntamenti che siano in grado di ridare alla città delle dune quell’attrattiva speciale e unica che la caratterizza e che deve ridare prestigio alla città dopo mesi difficili. Recupereremo quegli eventi che in passato hanno dato lustro al calendario estivo sabaudiano cercando di mettere le basi anche per una programmazione culturale e di intrattenimento che possa svilupparsi nell’arco di tutto l’anno solare. Come esposto nel nostro programma puntiamo anche sulla crescita dei nuovi turismi, quali quello green, sportivo ed enogastronomico e per raggiungere questo obiettivo è necessaria una pianificazione che non solo sia in grado di intercettare fondi e finanziamenti ad hoc ma sappia valorizzare le idee vincenti”.

