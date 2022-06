Spiagge a Ostia, Falconi: “Il Tar del Lazio annulla il bando del M5S e ci dà ragione”

Ostia – Il Tar del Lazio, Seconda Sezione, ha annullato le gare d’appalto lanciate due anni fa dal X Municipio a gestione pentastellata per l’affidamento delle concessioni demaniali delle spiagge in quanto “illegittimi nei limiti e nei termini”.

“Per molto, troppo tempo, abbiamo dovuto ascoltare insinuazioni infondate e attacchi ingiustificati a causa del nostro intervento sui bandi della giunta Di Pillo, finalmente il Tar fa chiarezza e ci dà ragione. La Determina Dirigenziale ereditata dalla precedente amministrazione era evidentemente fallace, impossibile da porre in esecuzione e portatrice di conseguenze negative per l’interesse della cittadinanza e del Municipio stesso”, spiega il Presidente del X Municipio.

“Prendiamo in seria considerazione il tema delle concessioni demaniali ed il loro risvolto sociale ed economico sul nostro territorio, il nostro era un atto dovuto verso cittadini e imprese. In assenza di un Piano di Utilizzazione degli Arenili rilasciato dalla precedente amministrazione stiamo facendo il possibile per colmare tali mancanze burocratiche e dare finalmente seguito alle normative nazionali e sovranazionali”, conclude Falconi.

