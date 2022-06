2 Giugno: lo spettacolo delle Frecce Tricolori sull’Altare della Patria per la Festa della Repubblica

Roma – Lo spettacolo delle Frecce Tricolori, nei cieli di Roma, apre, assieme alla cerimonia dell’alzabandiera solenne presso l’Altare della Patria e l’omaggio al Milite Ignoto da parte del Presidente della Repubblica, le cerimonie del 2 Giugno. Come da tradizione, per la Festa della Repubblica, che quest’anno spegne 76 candeline, il Capo dello Stato, assieme al Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, al Presidente della Camera, Roberto Fico, e del Premier Mario Draghi, pone una corona d’alloro sulla tomba del Milite Ignoto. Poi il sorvolo della Pattuglia Acrobatica Nazionale.

Dopo due anni, avrà quindi inizio la parata militare, che quest’anno, avrà una novità: a sfilare lungo via dei Fori Imperiali una rappresentanza di personale della sanità civile e il passaggio di un elicottero del 118, a simboleggiare tutti coloro che sono stati impegnati in prima linea contro la pandemia che così duramente ha colpito il Paese.

Oggi pomeriggio non ci sarà la consueta apertura al pubblico ma, sempre nel rispetto delle misure di prevenzione del rischio di contagio dal virus Covid19, l’ingresso dei Giardini del Quirinale riguarderà categorie di persone con fragilità rappresentate dalle associazioni a carattere nazionale. Gli invitati saranno circa 2.300 divisi in turni per permettere a tutti gli invitati di muoversi con adeguati livelli di sicurezza. L’individuazione degli ospiti è stata curata dalla Regione Lazio, da Roma Capitale e dalla Città metropolitana di Roma Capitale.

