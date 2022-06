Aperitivi musicali al tramonto e degustazioni guidate al Castello di Santa Severa

Santa Marinella – Dopo il successo dello scorso fine settimana, venerdì 3 e domenica 5 giugno proseguono gli appuntamenti con gli aperitivi musicali a partire dalle ore 18.00 e fino alle ore 22.00, del progetto “Inclusion food“. Nei suggestivi spazi del Castello di Santa Severa, spazio della Regione Lazio gestito dalla società regionale LAZIOcrea con la collaborazione del Comune di Santa Marinella, l’aperitivo musicale sarà accompagnato da intrattenimento musicale con il dj set di Frida. Sulla Spianata dei Signori con vista mare il percorso enogastronomico sarà guidato da Michele Bonfitto di Cattive Compagnie che illustrerà i prodotti serviti al tavolo. Passione, ricerca e fantasia si trasformano in estetica ed equilibrio dei gusti con la proposta al pubblico di prodotti di eccellenza di alcuni dei più importanti marchi della Regione come “Natura in Campo”, “Eccellenze D’Etruria” e il “Biodistretto” dei Monti della Tolfa e Tarquinia.

La proposta che si replicherà anche domenica prevede Tartare di ricciola con gaspacho di melone e lime, Insalatina di polpo con amaranto e carciofi alla menta, Polpetta di tonno con guazzetto di arance e olive; partecipano alla degustazione le Aziende agricole La cardellina, Antica tenuta Giovanna e Coop. Pescatori, FBS Bartender School. L’intrattenimento musicale sarà a cura di Frida, dj che ha suonato nelle notti più calde del Rialto, ai tech-house party del Rashomon con Female Pressure, ha scaldato la gallery del Lanificio nei party di Female Cut, con cui collabora attivamente. Morbide mani sui piatti, passate spesso a suonare disco & funk da Snob, da Mafalda, da Ex-Cute. Ambient e classic elettronica, per le selezioni curate per storici locali come Freni & Frizioni, party e one night romane privatissime, fatte di groovosa techno, come per le aperture mitiche del Goa. Gradita prenotazioni Etica food – 3922190121 Cantieri Attivi -3913516810

Domenica 5 partire dalle 17.30 uno spettacolo per i più piccini con le “Favole al Telefono” di Gianni Rodari a cura di Margot Theatre. Il riadattamento di Margot Theatre coniuga il racconto parlato e il suo sapore di una buona favola raccontata a letto, con uno stile di movimento che si ispira ai canoni del teatro-fisico e del teatro-danza, per dare vita a immagini, sensazioni e atmosfere attraverso la gestualità dei tre attori in scena. Uno spettacolo per bambini, ma che non risparmia in qualità e profondità. Una mano tesa verso il pubblico per portarlo con sé in un mondo altro, fatto di sogni, di avventure, di libertà. (Spettacolo con ingresso libero fino esaurimento posti).

Dalle ore 18.00 si ripete l’appuntamento con l’aperitivo musicale che propone la stessa degustazione di venerdì ma che avrà come intrattenimento la musica dal vivo di Js Quartet con Giuditta Puccinelli – voce, Alex Fraternali -chitarra, Danilo Visco – Basso e Fabio Balducci – batteria che si esibiranno in un repertorio composto da brani di stile jazz / bossanova , con riferimento al periodo degli anni 50′ e 60′.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Santa Marinella

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Santa Marinella, clicca su questo link