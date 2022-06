Al via la quarta edizione di “Anzio in fiore”, la mostra mercato del giardinaggio

Anzio – Da venerdì 3 giugno a domenica 5 giugno, nell’ambito del programma di AnzioPrimaEstate2022, pianificato dall’Assessore alle attività produttive, turismo e spettacolo della Giunta De Angelis, Valentina Salsedo, in Piazza Pia ed in Piazza Garibaldi, al centro cittadino, la quarta edizione di “Anzio in fiore”, la mostra mercato del giardinaggio, con artigianato, dimostrazioni e laboratori per le famiglie ed i bambini. Gli eventi di AnzioPrimaEstate2022 proseguiranno il 16,17,18 e 19 giugno con il festival dello street food e si concluderanno, venerdì 1 e sabato 2 luglio, con l’atteso evento “Un mare di vino”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Anzio

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Anzio, clicca su questo link