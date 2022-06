Ardea, aumentano gli stipendi dei politici: ecco quanto prenderanno

Ardea – Aumentano le indennità degli amministratori locali. È quanto stabilito dalla legge di bilancio 2022. La Legge prevede infatti un incremento delle indennità di funzione – un elemento della retribuzione – di sindaci e assessori nelle diverse misure proporzionate alla popolazione del comune.

Con la determina dirigenziale 654 del 28 aprile 2022, presente in Albo Pretorio, il Comune ha dato atto alle disposizioni di legge. Ecco quanto prenderanno i politici di Ardea.

Il sindaco nel 2024 arriverà a prendere 4.830 euro lordi mensili di indennità con un aumento graduale di oltre mille euro rispetto al 2021; il vice sindaco da 2.137 euro, aumenterà a 2.656 euro mensili nel 2024; gli assessori invece percepiranno 2.173 euro al mese, come il presidente del consiglio del comune.

Si tratta di un contributo che viene dallo Stato per “l’adeguamento delle indennità spettanti gli amministratori locali”, come riportato nella Determina dirigenziale. Al Comune di Ardea entreranno quindi 44.318,06 euro nel 2022, 66.969, 32 euro per l’annualità 2023 e infine altri 95.460,61 euro per l’annualità 2024 per aumentare l’indennità del sindaco, vice sindaco e assessori.

