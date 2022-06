Ardea, giro di droga su via Venezia: blitz di Polizia e Carabinieri in borghese

Ardea – Scoperto un giro di spaccio su via Venezia. Lo scorso martedì 31 maggio, attorno alla cabina elettrica di via Venezia, angolo via Trieste, le forze di Polizia e i Carabinieri hanno effettuato un blitz in borghese.

Al termine dell’operazione è stato arrestato un 22enne e sequestrati 115 grammi di hashish, 10 grammi di cocaina e circa 1.000 euro ritenuti essere provento dell’attività di spaccio.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

