Covid e Sport: in arrivo 100 milioni per gli impianti di tutta Italia

Il Sottosegretario allo Sport annuncia l’arrivo imminente dei fondi in aiuto agli impianti sportivi e natatori duramente colpiti dalla chiusura a causa della pandemia e poi apertura difficoltosa del post Covid.

Valentina Vezzali ha partecipato ieri all’evento ‘Sport: Crescita sociale ed educazione’, manifestazione all’interno della quale si è parlato della crisi economica del movimento sportivo italiano. Verranno erogati 47 milioni per i gestori delle piscine e 53 per quelli dei centri sportivi: “Il Dipartimento sta erogando 30 milioni di euro”. Lo scrive sulla sua pagina ufficiale Facebook.

Di seguito la nota sui social

Ieri a Fabriano ho partecipato all’evento “Sport: Crescita sociale ed educazione”.

Tra i vari argomenti trattati, si è parlato dell’importanza degli impianti sportivi: a tale proposito ricordiamo le iniziative che abbiamo intrapreso per uno dei settori maggiormente colpiti dalla crisi Covid e dal caro bollette: le piscine.

Il Dipartimento sta infatti già erogando i 30 milioni del fondo piscine, mentre a breve uscirà il decreto attuativo con i criteri per distribuire:

– 47 milioni per i gestori di impianti natatori/piscine

– 53 milioni per i gestori di altri impianti sportivi

Ho richiesto personalmente al Dipartimento di velocizzare al massimo la procedura per l’erogazione dei fondi.

