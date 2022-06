Fiumicino, premiate le scuole vincitrici del progetto Rifiutitour

Fiumicino – “Si è svolta in modalità online la giornata conclusiva del progetto didattico “Rifiutour”, ideato e promosso dal Comune di Fiumicino e ATI. Il progetto ha coinvolto oltre 4000 studenti delle scuole di ogni ordine e grado del territorio che sono stati guidati in una visita virtuale alla scoperta degli impianti di smaltimento dei rifiuti.

Al termine del tour, per reinterpretare in chiave creativa le nozioni apprese, agli studenti è stato chiesto di realizzare un elaborato di riciclo creativo, dando spazio alla fantasia e per raccontare le riflessioni suscitate dall’esperienza e mostrare come vengono trasformati i propri rifiuti nel quotidiano. Stamattina sono stati premiati i migliori elaborati con un assegno intestato alle scuole vincitrici.

Ringrazio infine la società che ha operato, l’Ufficio Ambiente che ha coordinato, le insegnanti e gli insegnanti che ogni hanno si impegnano per questa iniziativa e tutti gli studenti che hanno partecipato con entusiasmo e creatività”. Lo dichiara l’assessore all’Ambiente Roberto Cini.

