Formia, inaugurata la nuova Aps che gestirà il Centro Anziani di Rio Fresco

Formia – E’ stata inaugurata la nuova Aps che gestirà il Centro Anziani di Rio Fresco. Il neo presidente Antonio Riccardi ha illustrato le esigenze del Centro, costituito circa 15 anni fa nel quartiere di Rio Fresco, prima come Centro Parrocchiale e poi divenuto un Centro Comunale.

Per l’Amministrazione comunale erano presenti l’assessore ai Servizi Sociali Rosita Nervino e il presidente della Commissione Servizi Sociali Giuseppe Antigiovanni che hanno tramesso ai soci e ai presenti i saluti del sindaco Gianluca Taddeo. L’assessore Nervino durante il suo intervento ha sottolineato che l’amministrazione comunale garantirà la completa disponibilità nel supportare i centri anziani.

Concetto ribadito anche dal presidente della Commissione Antigiovanni che ha fornito dei suggerimenti per il miglior funzionamento della struttura. L’assemblea si è conclusa con alcune scenette in dialetto di vita locale, presentate dalla compagnia teatrale “Il Setaccio”. Un gustoso buffet ha chiuso in allegria la serata.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Formia

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Formia clicca qui