Italbasket maschile: Pozzecco è il nuovo commissario tecnico

Gianmarco Pozzecco è il nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana di basket maschile. Lo ha annunciato la Federazione Italiana Pallacanestro. Il nuovo commissario tecnico azzurro verrà presentato alla stampa il 3 giugno, alle ore 14.30 presso l’Hotel Principe di Savoia a Milano.

L’esordio di Pozzecco sulla panchina azzurra avverrà il 25 giugno prossimo a Trieste in occasione dell’amichevole che l’Italbasket disputerà contro la Slovenia. Il primo impegno ufficiale ad Almere il 4 luglio contro i Paesi Bassi nell’ultimo match della prima fase di qualificazione alla FIBA World Cup 2023. In agosto le amichevoli contro Francia (12 agosto a Bologna e 16 agosto a Montpellier), Serbia e Germania o Repubblica Ceca (19 e 20 al torneo di Amburgo) e le due gare ufficiali contro avversari da definire nella prima “finestra” della seconda fase di qualificazione al Mondiale 2023.

Dall’1 al 18 settembre l’EuroBasket 2022 (2/8 settembre girone preliminare al Milano Forum). Nato a Gorizia il 15 settembre 1972, Gianmarco Pozzecco è il 22esimo CT della Nazionale Senior maschile. In Azzurro, da giocatore, ha vinto la Medaglia d’Argento ai Giochi Olimpici di Atene 2004. In totale, con la Nazionale ha collezionato 84 presenze e 595 punti dal 1994 al 2005 partecipando anche al Mondiale 1998 in Grecia e all’EuroBasket 2005 in Serbia. (Ansa)

