Latina, “PretenDiamo legalità”: premiati i vincitori della V edizione del progetto

Latina – Lunedì 30 maggio si è svolta presso il Teatro “Ponchielli” di Latina la cerimonia conclusiva della 5° edizione del concorso “PretenDiamo Legalità – a scuola con il Commissario Mascherpa” per l’anno scolastico 2021/2022, che ha coinvolto migliaia di studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado dell’intera provincia di Latina.

Il progetto/concorso, finalizzato alla promozione della cultura della legalità e promosso dalla Polizia di Stato in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, è rivolto ai giovani studenti per stimolare la riflessione sul rispetto delle regole, il corretto utilizzo della rete internet e sui valori della Costituzione.

Le tematiche hanno inoltre riguardato il fenomeno delle devianze giovanili, quali il bullismo, il cyberbullismo e l’abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti.

Ulteriori argomenti analizzati in questa 5° Edizione sono stati il 30° anniversario delle stragi di mafia e il programma d’azione per lo Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 con i suoi 17 obiettivi, tra i quali uguaglianza di genere, pace, giustizia e istituzioni forti.

Sono stati numerosi gli incontri con il personale specializzato della Questura di Latina e dell’Ufficio Scolastico Regionale A.T.P. di Latina affinché i ragazzi abbiano l’occasione di riflettere sull’importanza della legalità e del rispetto delle regole nella vita di tutti i giorni.

Al progetto è abbinato un concorso, per il quale le scolaresche hanno predisposto un elaborato sulle tematiche affrontate. I lavori sono stati valutati da una commissione composta da esponenti della Polizia di Stato e dell’Ufficio Scolastico Provinciale.

L’evento è stato trasmesso in diretta Facebook sulla pagina ufficiale dell’Istituto Comprensivo “Alessandro Volta” di Latina.

