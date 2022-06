Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. L’anticiclone africano è in fase di espansione e rinforzo sul Mediterraneo centrale e determinerà condizioni di stabilità prevalente su gran parte d’Italia con temperature in aumento, destinate a portarsi su valori molto elevati soprattutto al Centro-Sud. Ci aspettano quindi giornate roventi e sempre più afose su alcune regioni, con punte anche di 36/38°C sulle isole maggiori. Già a partire da giovedì 2 giugno, ma ancora di più venerdì 3, la struttura di alta pressione non sarà però in grado di contenere alcune locali note instabili, rappresentate da una lieve variabilità che interesserà le zone alpine e quelle adiacenti e provocata da un flusso di aria umida sudoccidentale in scorrimento lungo il suo bordo superiore. Vediamo nel dettaglio cosa accadrà:

METEO GIOVEDI’ 2 GIUGNO. Condizioni generalmente soleggiate, pur con alcune velature che in giornata raggiungeranno da ovest la Sardegna offuscando il cielo e con una certa variabilità che interesserà l’arco alpino. Qui dal pomeriggio è attesa la formazione di qualche rovescio o temporale più frequente sul settore centro-orientale, in locale sconfinamento entro sera alla fascia prealpina lombardo-veneta e all’alto Friuli VG, con qualche fenomeno fin sull’alto Piemonte. Nel corso della serata però tendenza ad attenuazione dei fenomeni. Le temperature aumenteranno ancora e il caldo si farà intenso al Sud e sulle isole maggiori, con locali punte di 36°C circa in Sardegna e Sicilia. Caldo più sopportabile al Nord, con valori massimi intorno o poco superiori a 30°C. Farà più fresco però lungo le coste, mitigate dalle brezze marine, ma il clima sarà diffusamente afoso con conseguente disagio fisico e la sensazione di afa si avvertirà su tutta Italia, anche sulla Val Padana.

METEO VENERDI’ 3 GIUGNO. Sarà un’altra giornata all’insegna dell’anticiclone africano, con caldo intenso al Centro-Sud e tempo stabile, seppur con sole spesso offuscato dal passaggio di velature e stratificazioni alte. Al Nord è attesa una maggior variabilità, per il transito della coda di un fronte di lontana origine atlantica che distribuirà qualche rovescio o temporale in più dal pomeriggio su Alpi e Prealpi, anche forte ed in locale sconfinamento alle pianure piemontesi e a quelle a nord del Po, specie tra Lombardia, Veneto e Friuli VG. Si tratterà di fenomeni localizzati ma che potranno risultare anche intensi a causa della presenza di aria calda e umida, che potrà generare alcune grandinate accompagnate da colpi di vento. Le temperature subiranno un ulteriore aumento rispetto alla giornata di giovedì, si intensificherà il disagio per l’afa e si raggiungeranno punte anche di 38°C sulle zone interne delle isole maggiori.

Evoluzione meteo Lazio

GIOVEDI’: l’anticiclone africano diventa predominate sullo scenario italiano con valori massimi di molti gradi sopra le medie del periodo. Anche Toscana, Umbria e Lazio non faranno eccezione con punte di 34-37°C nelle valli interne. Da segnalare la presenza di nubi basse marittime tra notte e primo mattino sui settori occidentali del medio-alto Lazio, sulla Toscana e tra ternano e orvietano; locali foschie notturne nelle pianure dell’entroterra. Venti a regime di brezza termica. Mare poco mosso.

VENERDI’: tra la giornata odierna e le successive 48 ore l’alta pressione raggiungerà il picco con gran caldo e valori abbondantemente sopra le medie stagionali. Nelle valli interne di Toscana, Umbria e Lazio avremo picchi di 34-36°C, localmente 37-38°C nel ternano. Tempo stabile tra sole e velature anche estese di passaggio. Venti a regime di brezza termica. Mare poco mosso.

Commento del previsore Lazio

Da martedì e almeno fino a domenica 5 giugno compresa, l’alta pressione africana si estenderà su Toscana, Umbria e Lazio, predominando la scena meteorologica con tempo stabile tra sole e velature di passaggio, e valori di temperatura estivi con punte molto elevate; massime sin verso i 35-37°C nelle pianure interne. Una nuova rottura temporalesca potrebbe poi giungere dopo il 6 giugno, tendenza comunque da confermare. (Fonte: 3B Meteo)

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con le notizie dall’Italia e dal mondo, clicca su questo link.