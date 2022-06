Nettuno, 19enne scomparso in mare: ritrovato dopo 4 giorni il corpo

Nettuno – Lo cercavano da domenica, da quando aveva fatto perdere le sue tracce in mare all’altezza del santuario di Nostra Signora delle Grazie a Nettuno (leggi qui).

I soccorritori hanno cercato il giovane ininterrottamente, fino a oggi quando il corpo del ragazzo è stato individuato e recuperato.

Si sono concluse le ricerche in mare, condotte sotto il coordinamento della Direzione Marittima di Civitavecchia con l’impiego di unità navali e mezzi aerei della Guardia Costiera, dei Vigili del Fuoco, della Polizia di Stato e dell’Aeronautica Militare e via terra da parte di personale della Guardia Costiera, Carabinieri, Polizia di Stato, Vigili del Fuoco e Protezione Civile, in esito al ritrovamento del bagnante disperso da domenica 29 maggio lungo il tratto di mare antistante il litorale di Nettuno.

La salma, ritrovata a 5 miglia dalla costa al traverso di Lavinio, è stata recuperata da una motovedetta della Guardia Costiera di Anzio, trasportata a terra e, dopo che l’autorità giudiziaria ne ha disposto la riconsegna ai familiari, è stata trasferita presso l’obitorio per il successivo riconoscimento.

