Roma – “Questa è la più bella immagine che possiamo dare a livello mondiale del nostro sport. Ci sono tanti media internazionali, e vedere Piazza di Spagna piena di gente per l’esibizione del Demo Team per me è il massimo”.

Parola del presidente della Federazione Italiana Taekwondo Angelo Cito, a Piazza di Spagna durante l’esibizione del Demonstration Team, la più importante squadra acrobatica della World Taekwondo, che ha emozionato gli spettatori con uno show spettacolare fatto di salti e coreografie mozzafiato, oltre che con un messaggio di pace della Fondazione Umanitaria di Taekwondo (THF). “Ringrazio Vito Cozzoli per Sport e Salute, Valentina Vezzali e Michele Sciscioli per il Dipartimento per lo Sport e l’assessore Onorato per il Comune di Roma, i quali si sono adoperati affinché l’evento si potesse disputare anche quest’anno”, afferma Cito.

Foto 3 di 4







“La missione del Demo team è andare in giro per il mondo e recuperare risorse per i bambini ospiti dei campi profughi – prosegue il Presidente – Lo facciamo da oltre sei anni, e diamo loro anche un allenatore per fargli fare sport: è questo l’importante aspetto del taekwondo”.

Domani mattina la nazionale italiana farà anche una bella sorpresa ai bambini del reparto pediatrico dell’Ospedale Gemelli. Quello di oggi a Piazza di Spagna, conclude Cito, “è l’antipasto migliore per il Grand Prix: il messaggio è chiaro, per diventare grandi campioni bisogna avere valori saldi, e così si va anche a vincere la medaglia d’oro olimpica”. (Ansa).

(foto@Fita/FederazioneItalianaTaekwondo-Facebook)

Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.