Santa Marinella, Maurizio Passamonti è il nuovo delegato al controllo del territorio

Santa Marinella – Il Sindaco Pietro Tidei ha affidato a Maurizio Passamonti la delega in materia di controllo del territorio.

“Un importante conferimento – si legge nella nota del Sindaco – volto a valorizzare e promuovere l’educazione civile e ambientale per il mantenimento del verde e dell’ambiente. Sarà garantito un monitoraggio costante sul territorio finalizzato alla pulizia e salvaguardia delle aree verdi, alla tutela della sicurezza stradale e alla valorizzazione del suolo urbano”.

