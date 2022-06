Servizi essenziali per un Hotel 5 Stelle

Uno degli strumenti principali a disposizione degli ospiti per capire la qualità e il livello della struttura ricettiva in cui alloggeranno è il sistema delle stelle. In Italia questo sistema è stato introdotto negli anni ’80 – prima, infatti, era presente un semplice sistema a categorie – ed è stato perfezionato nel 2008 per trovare una soluzione comune a tutte le regioni italiane.

Stelle Alberghi: la classificazione ufficiale

Il sistema di classificazione ufficiale delle stelle degli alberghi in Italia è denominato Italy Stars & Rating (DPCM 21/10/2008) e prevede una sorta di classifica da 1 stella a 5 stelle, a cui si aggiunge la categoria di hotel 5 stelle lusso. Questo sistema di classificazione si applica a tutte le strutture ricettive di nuova costruzione oppure alle strutture ricettive che sono state sottoposte ad interventi di ristrutturazione e il numero di stelle viene assegnato dall’ente della Provincia in seguito ad un accurato sopralluogo. Il sistema di classificazione a stelle è basato sull’impiego di determinate forniture alberghiere e la presenza di servizi ad hoc. Di seguito un breve riassunto.

Servizi e parametri di valutazione per hotel

Hotel 1 Stella

Gli hotel a cui viene assegnata 1 stella devono necessariamente essere dotati di un servizio di reception 12 ore su 24. Dal punto di vista delle camere e delle forniture alberghiere la struttura deve offrire agli ospiti una camera doppia di almeno 14mq, con bagno di almeno 3mq. La pulizia delle camere deve essere garantita almeno una volta al giorno, mentre il cambio della biancheria almeno una volta alla settimana.

Hotel 2 Stelle

Gli hotel 2 stelle devono offrire gli stessi servizi degli hotel 1 stella per quanto riguarda il servizio di reception, la grandezza delle camere e la pulizia; a differenza di quest’ultimi però il cambio della biancheria da camera deve essere effettuato due volte alla settimana. A tutto questo vanno ad aggiungersi la presenza di un ascensore in struttura e di almeno l’80% di camere provviste di bagno privato.

Hotel 3 Stelle

Per quanto riguarda gli hotel 3 stelle è necessario che il servizio di reception sia a disposizione degli ospiti 16 ore su 24 e che il personale conosca almeno una lingua straniera. La dimensione delle camere rimane la stessa, ma queste devono essere dotate obbligatoriamente di un bagno privato e almeno il 50% deve possedere una cassetta di sicurezza. La struttura deve inoltre essere fornita di connessione Internet e di un servizio bar per 12 ore.

Hotel 4 Stelle

Nel caso degli hotel 4 stelle aumentano le dimensioni delle camere, che devono essere di almeno 15mq con bagno di almeno 4mq, e le lingue straniere parlate dal personale della reception, che devono essere almeno due. Ogni camera deve possedere una TV satellitare, cassetta di sicurezza e connessione Internet e la struttura deve offrire possibilità di parcheggio per almeno il 50% delle camere.

Hotel 5 Stelle

Negli hotel 5 stelle il servizio di reception dev’essere disponibile 24 ore su 24, esattamente come il servizio bar. Aumentano nuovamente le dimensioni delle camere, da 16mq con bagno di 5mq, e al personale di reception è richiesta la conoscenza di almeno tre lingue. Oltre alle dotazioni delle camere identiche a quelle degli hotel 4 stelle è prevista la presenza di un servizio di lavaggio e stiratura della biancheria.

Hotel 5 Stelle Lusso

Per quanto concerne infine gli hotel 5 stelle L i servizi sono gli stessi degli hotel 5 stelle, ma possono essere presenti comfort ulteriori per gli ospiti, come ad esempio le misure atte a ridurre i rumori.

Consigli per gli Albergatori

Il modo migliore per gli albergatori di rispondere ai requisiti illustrati sopra e ottenere il numero di stelle desiderato per la propria struttura ricettiva è affidarsi alla consulenza di aziende esperte del settore, le uniche in grado di offrire consigli su misura e, soprattutto rivolgersi a fornitori affidabili e scegliere il miglior e-commerce 2022 per forniture alberghiere.