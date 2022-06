Sofia Goggia: “Amo il Tricolore, mi alleno per onorarlo sempre”

L’amore per il Tricolore e per l’Italia Sofia l’aveva dimostrato già alla consegna al Quirinale prima delle Olimpiadi Invernali. poi l’infortunio l’ha tenuta lontana dalla cerimonia d’apertura di Pechino 2022 ma l’azzurra non ha mollato un secondo e si è presa l’argento in discesa libera, volando in Cina dopo una settimana dall’evento.

E quell’argento l’ha resa orgogliosa, come lo ha fatto la bandiera italiana sul podio. Ma sempre la Goggia stringe quel cimelio nazionale prezioso nelle numerose premiazioni in giro per il mondo, quando d’inverna il circo bianco dello sci è protagonista. E’ innamorata della sua Italia e delle Fiamme Gialle. E oggi non vuole evidentemente mancare, oggi Festa delle Repubblica, di esprimere quel sentimento di appartenenza nazionale che caratterizza tutti gli atleti dell’Italia Team.

Sofia Goggia posa con la bandiera italiana in una splendida foto sulla sua pagina ufficiale Facebook e accompagna tale immagine con parole d’orgoglio: “Io la amo, questa Bandiera. Ed è un immenso orgoglio lavorare per provare a rappresentarla al meglio, sempre. Buona Festa della Repubblica”.

(foto@SofiaGoggia-Facebook)

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.