Auto della Polizia travolge i pedoni sul marciapiedi: morto un uomo

Un cittadino italiano di 35 anni, Mario Decandia, è morto a Palma de Mallorca investito da un’auto della polizia locale impegnata in un servizio di emergenza. La vittima, originaria della Sardegna, era da anni impiegato nel settore alberghiero e della ristorazione nelle Baleari. Nell’incidente sono rimaste gravemente ferite altre due persone.

Come spiega ad Adnkronos l’amico della vittima Stefano Munari, che a Palma de Mallorca ha fondato la radio ‘Italiana’, alcuni testimoni riferiscono che ”la pattuglia stesse correndo a tutta velocità perché stava intervenendo per un’emergenza, ma sembra che non avesse le luci blu accese”.

Invitando a vedere ”le registrazioni delle telecamere pubbliche” per fugare i dubbi sulla dinamica dell’incidente, Munari riferisce che la polizia ha perso il controllo del mezzo e invaso il marciapiede, investito i tre giovani che avevano finito il turno al ristorante oltre a panchine e lampioni. (fonte: Adnkronos)

