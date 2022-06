Borse di studio a Ladispoli, la Regione premia gli studenti più meritevoli: come richiederle

Ladispoli – L’Amministrazione comunale rende noto che la Regione Lazio ha definito le procedure per accedere al contributo per il “Fondo unico di Borse di Studio per l’anno scolastico 2021/2022” in favore degli studenti residenti che iscritti alle Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado.

Per accedere alla borsa di studio sono necessari:

Residenza nel Comune di Ladispoli

Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore a 15.748,78 euro;

Frequenza nell’anno scolastico 2021/2022, presso le scuole secondarie di 2° grado, statali e paritarie o un percorso triennale IeFP, solo i primi tre anni;

Non aver presentato domanda per ottenere analogo beneficio in altra Regione.

La domanda di partecipazione:

• dovrà essere compilata esclusivamente sul modello predisposto dalla Regione Lazio e disponibile sul sito istituzionale del Comune di Ladispoli;

• dovrà essere compilata da uno dei due genitori o dalla persona che esercita la potestà genitoriale o dallo studente stesso se maggiorenne;

• dovrà essere trasmessa entro e non oltre il 30 giugno 2022 al seguente indirizzo: Comune di Ladispoli – Ufficio Pubblica Istruzione- Piazza Falcone, 1, 00055 Ladispoli, esclusivamente per posta telematica mediante pec all’indirizzo: comunediladispoli@certificazioneposta.it

Per visionare avviso e modulo di domanda

https://www.comunediladispoli.it/borse-di-studio-le-domande-entro-il-30-giugno-2022/notizia

