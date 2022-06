Distribuzione cibo per animali a Fiumicino, Severini-Romagna (Crescere Insieme): “Impossibile fare domanda”

Fiumicino – “Nel Comune di Fiumicino parte la distribuzione di cibo per i gatti delle colonie e per le famiglie con cani con un Isee sotto i 15mila euro (leggi qui): un’ottima notizia, questa, se solo il cittadino riuscirebbe a capire come poter accedere al modulo per fare domanda”. A segnalarlo, è Carla Romagna della lista civica Crescere Insieme.

“Oltre il comunicato stampa, infatti, – spiega Romagna – non c’è nulla: l’indirizzo e-mail dell’assessore Colonna presente sul sito non funziona, perché rimanda indietro le mail; il modulo d’accesso non è reperibile; non esiste un censimento dei cani presenti sul nostro territorio… chi è che deciderà da chi potrà accedere a questi fondi?”.

“Quando ci sono queste opportunità, i cittadini hanno bisogno di più informazioni su come potervi accedere – sottolinea Roberto Severini, capogruppo della lista civica Crescere Insieme -. Per non parlare dei requisiti necessari: se basta solo un modulo Isee da non oltre 15mila euro, chi verificherà se i cani sono dotati di microchip e, quindi, registrati? Ci troviamo davanti al solito comunicato spot giusto per far vedere che l’Amministrazione si interessa di temi importanti per la collettività… Eppure, quello degli animali è un argomento complesso che andrebbe trattato con la massima trasparenza possibile”.

“Non basta buttare qualche cifra qua e là – conclude Severini – se poi ci sono problemi logistici a monte. Auspichiamo che, come prima cosa, si corregga la mail da poter contattare per fare domanda e che si faccia più chiarezza sulle modalità di accesso a questa opportunità”.

