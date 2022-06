Ostia. “Fammi scendere”, l’autista si rifiuta e il passeggero gli conficca una penna in testa

Ostia – Un diverbio tra un autista dell’Atac e un passeggero ha rischiato di trasformarsi in tragedia la scorsa notte a Ostia.

Un uomo di colore travestito da donna dopo l’accesa discussione con il conducente che sembrerebbe essere dipesa dal tentativo del passeggero di scendere in un punto in cui non c’era fermata, avrebbe sottratto all’autista una penna e con la stessa lo avrebbe colpito ripetutamente, anche in testa.

E’ stato proprio la vittima dell’aggressione a chiedere l’intervento delle forze dell’ordine e gli agenti del Commissariato di Polizia del X distretto sono accorsi. In breve i poliziotti hanno ritracciato l’aggressore che è stato denunciato.

L’autista del’Atac, invece, è stato accompagnato in codice giallo al Grassi di Ostia per le cure del caso.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

